Kid’s Camps Guide 2017

With the rain gone (for now), the sun shining and summer just around the corner, it’s easy to picture the kids of Marin heading to camp—whether it’s an outdoor adventure camp, a martial arts camp, a science camp or a music camp. Because there are so many options available for every type of personality—and so many picturesque locations in which children can thrive—we’ve created a handy list for when it comes time to choose the right place. The only question left will be, “What will my little one love the most?”

2023 Music Summer Camp

Corte Madera; 415/470-4821

2023place.org

Activity Hero

Listings of camps all over Marin County; 800/437-6125

activityhero.com

Academy DeTurk

Performing Arts Workshops;

415/456-4297

academy-deturk.com

Acting Out at the Throck

Mill Valley; 415/383-9600

throckmortontheatre.org

Akido Kids of Tamalpais

Corte Madera; 415/264-0157

aiki-kids.com

AndrewsCamps

Corte Madera; 415/446-8946

andrewscamps.com

Ark Row Kids Summer Fun Camp

Tiburon; 415/435-2200

arkrow.wixsite.com

Art & Garden Camps

Tiburon; 415/435-4355

theranchtoday.org

Audubon Adventure Summer Camp

Tiburon; 415/388-2524

richardsonbay.audubon.org

Avid4Adventure Summer Camps

Mill Valley: 800/977-9873

avid4.com

Azzi Basketball Camp

Mill Valley; 415/426-9706

azzicamp.com

BandWorks Summer Camp

San Rafael; 510/843.2263

bandworks.com

Bay Area Discovery Museum

Discovery Camps; 415/339-3927

Sausalito; bayareadiscoverymuseum.org

Bay Club Summer Camps

Kentfield; 415/461-5431

Novato; 415/209-6090

bayclubcamps.com

Belvedere Tennis Club Summer Camp

Tiburon 415/435-4792

belvederetennisclub.com

Bike Adventures for Kids

San Anselmo; 415/279-4469

bikeadventuresmarin.com

Cal-Star Gymnastics

Novato; 415/382-7827

calstar.info

Call of the Sea Voyage Camp

Aboard the Schooner Seaward

Sausalito; 415/331-3214

callofthesea.org

Camp Coyote at Novato’s

Marin Museum of the American Indian

Novato; 415/897-4064

Camp Doodles

Mill Valley; 415/388-4386

campdoodles.com

Camp Edmo

Larkspur; 415/282-6673

campedmo.org

Camp Fairfax

Fairfax; 415/458-2340

fairfaxrec.com

Camp Galileo

Kentfield, Mill Valley; 800/854-3684

galileo-camps.com

Camp Get Enough Music

San Rafael; 415/479-1121

musicforchildrenca.com

Caren Horstmeyer Girls Basketball Camp!

Larkspur; 415/479-4311

horstmeyerhoops.com

Challenger Sports British Soccer Camp

Novato and San Rafael; 800/878-2167

challengersports.com

Children’s Cottage Cooperative Summer Camps

Larkspur; 415/461-0822

cccmarin.com

Coastal Camp At NatureBridge

Sausalito; 415/331-1548

coastalcamp.org

College of Marin Volleyball Camp

Kentfield;

collegeofmarinvolleyballcamp.com

College of Marin Summer Sports Camps

Kentfield and Novato;

marin.edu

Corte Madera Summer Camps

Corte Madera; 415/927-5072

townofcortemadera.org

Country Club Bowl Summer Youth Bowling Camps

San Rafael; 415/456-4661

bowlmarin.com/youth

Crais Breslin’s Champions Soccer Camp

San Rafael; 415/482-8813

championsoccercamp.com

Dave Fromer’s Summer Soccer Camps

Corte Madera, Larkspur, Mill Valley,

San Anselmo, San Rafael; 415/383-0320

davefromersoccercamp.com

Dickson Ranch Summer Horse Camps

Woodacre; 415/488-0454

dicksonranch.net

Dojo Fit Warrior Boot Camp

San Anselmo; 415/482-8182

marindojo.com

Dominican Athletic Summer Camps

San Rafael; 415/482-3543

dominican.edu.

Encore Lacrosse Summer Camps

Larkspur, Mill Valley; 888/501-4999

encorelacrosse.com

Equine Insight

San Rafael; 415/457-3800

equineinsight.net

First Friends Montessori

Pre-K Summer Camp

Fairfax; 415/459-7028

first-friends-montessori.com

Funtastic Preschool Adventure Camp

San Anselmo; 415/452-3181

sananselmopreschool.org

Golden Gate Learning Center Maker Camps and Summer Brush Ups

San Anselmo; 415/383-2283

goldengatecenter.learning

Gymnastics Camp at The Cave

Corte Madera; 415/927-1630

inthecave.com

Joy of Dance Ballet School Summer Camp

San Rafael; 415/812-4821

joyofdanceballet.com

Junior Tennis Summer Camp

San Rafael; 415/302-7974

unlimitedtennis.com

Katia & Co Performing Arts & Dance Camps

San Rafael and Tiburon;

katiaandcompany.com

Kids on Camera

TV/Film/Acting Day Camp

San Francisco (Marin County camps); 415/440-4400

kids-on-camera.com

Kinder Camp at Bacich

Kentfield; 415/925-2220

larkspurrecdesk.com

Legarza Summer Sports Camps

Various locations; 415/334-3333

legarzasports.org

Le Petite Jardin

San Anselmo; 415/457-1325

lpjkids.com

Love2Dance Summer Camps

Novato; 415/898-3933

love2dance.biz

Luis Quezada Soccer Camp

Fairfax and San Anselmo; 415/302-6779

usasoccercamp.org

Marilyn Izdebski Summer Musical Theatre Camp

San Anselmo; 415/453-0199

marilynizdebskiproductions.com

Marin Christian Academy Summer Day Camp

Novato; 415/892-5713

summercamp.visitmca.org

Marin Dance Theatre

San Rafael; 415/499-8891

mdt.org

Marin Girls Chorus Music Summer Camp

Novato; 415/827-7335

marinchorus.org

Marin GreenPlay Nature and Adventure Camps

Mill Valley; 415/264-2828

maringreenplay.com

Marin Horizon School Summer Camp

Mill Valley; 415/388-8408

marinhorizon.org

Marin Humane Society Humane Summer Camps

Novato; 415/883-4621

marinhumanesociety.org

Marin Primary & Middle School Summer Camp

Larkspur; 415/924-2608

mpms.org

Marin Rowing Association Junior Summer Camps

Greenbrae; 415/461-1431

marinrowing.org

Marin Shakespeare Summer Camps

San Rafael; 415/499-4487

marinshakespeare.org

Marin Theatre Company Summer Camps

Mill Valley; 415/388-5200

marintheatre.org

Marin Treks Summer Camps

Novato; 415/250-0988

marintreks.com

Marin Waldorf School Summer Camp

San Rafael; 415/479-8190

marinwaldorf.org

Marinwood Summer Camps

San Rafael; 415/479-0775

Marinwood.org

Mark Day School Camps

San Rafael; 415/472-8000

markdayschool.org

MASTERWORKS Kids’ Art Studio Camps

Corte Madera; 415/945-7945

masterworkskidsart.com

Mathnasium Summer Camp

Mill Valley; 415/384-8272

mathnasium.com

McInnis Park Golf Course Junior Camp

San Rafael; 415/492-1800

mcinnisparkgolfcenter.com

Mill Valley Parks & Recreation Summer Program

Mill Valley; 415/383-1370

fastforwardweb.com

Mill Valley Potter’s Studio Summer Camp

Mill Valley; 415/888-8906

millvalleypottersstudio.com

Miwok Stables Summer Camps

Mill Valley; 415/383-8048

miwokstables.com

Morning Star Farm Summer Horse Camp

Novato; 415/897-1633

morningstarfarm.info

Mt. Tam Adventures Summer Camps

Sausalito; 415/289-4152

mttamadventures.com

Mt. Tam Bikes Camp

Mill Valley; 415/377-9075

mttambikescamp.com

Multi-Sports Kids Camp at Mt. Tam Racquet Club

Larkspur; 415/924-6226

mttamrc.com

Nike Sports Camps

Variety of sports and locations; 800/645-3226

ussportscamps.com

No Limits Summer Camps

Corte Madera; 415/717-6925

nolimitsdaycamp.com

Novato Parks & Recreation Summer Camps

Novato; 415/899-8279

Novato.org

Novato Theater Company Summer Stars

Novato; 415/883-4498

novatotheatercompany.org

Novato Youth Center Summer Program

Novato; 415/892-1643

novatoyouthcenter.org

Operation C.H.E.F. Summer Camp

San Rafael; 415/497-3710

operationchef.com

Osher Marin JCC Summer Camp

San Rafael; 415/444-8000

marinjcc.org

O’Sullivan Soccer Academy Summer Camps

San Geronimo; 415/497-8164

osullivansocceracademy.com

Otis Guy Mountain Bike Camp

Fairfax; 415/250-2585

otisguycycles.com

Outback Adventures Summer Camps

San Rafael; 415/461-2222

outbackadventures.com

Parkour American Ninja Camp at The Cave

Corte Madera; 415/927-1630

inthecave.com

Pine Point Cooking School

Sausalito; 415/332-4352

pinepointcookingschool.com

Pinnacles Dive Center Scuba Camp

Novato; 415/897-9962

pinnaclesdive.com

Planet Bravo Techno-tainment Camp

Ross; 310/443-7607

planetbravo.com

Play-Well LEGO-Inspired Engineering Camps

Larkspur, Marinwood, Tiburon

San Anselmo; 415/578-2746

play-well.org

Point Reyes Nature Science and Adventure Camps

Point Reyes Station; 415/663-1200

ptreyes.org/summer-camp

Practical Martial Arts Ninja Camps

Corte Madera; 415/927-0899

practicalmartialarts.net

Pyramid Gymnastics Summer Camp

San Rafael; 415/927-1240

hepyramidgym.com

Rainbow Montessori Of Marin

Mill Valley; 415/381-5666

rainbowmontessoriofmarin.com

Rolling Hills Club Summer Camp

Novato; 415/897-2185

rollinghillsclub.com

Ross Academy Montessori School Summer Mini-Camp

Mill Valley; 415/3783-5777

rossacademymontessori.com

Ross Cottage Nursery School Summer Program

Ross; 415/517-7417

rosscottagenurseryschool.com

Ross Recreation Summer Camps

Ross; 415/453-6020

rossrecreation.org

Ross Valley Summer School

Corte Madera; 415/927-6746

Ci.larkspur.ca.us

Ross Valley Swim School

Kentfield; 415/461-5431

bayclubs.com/rossvalley

Sage Educators Summer Essential Skills Workshops

Mill Valley; 415/388-7243; Larkspur 415/461-7243; San Anselmo; 415/594-7243

sageeducators.com/summer-enrichment

Sailing Education Adventures Sail Camp

Sausalito; 415/775-8779

Sfsailing.org

San Anselmo Summer Programs

San Anselmo; 415/258-4600

townofsananselmo.org

San Domenico School Summer Camps

San Anselmo; 415/258-1944

sandomenico.org/student-life/summer-camps

San Geronimo Summer Golf Camps

San Geronimo; 415/474-2613

golfcoachwill.com

San Marin Junior Tennis

Novato; 415/444-9515

tennislink.usta.com/Tournaments

San Rafael Parks & Recreation Summer Camps

San Rafael; 415/485-3344

cityofsanrafael.org

Sausalito Parks and Recreation Summer Camps

Sausalito; 415/289-4100

ci.sausalito.ca.us

Sea Trek Kayak Summer Camps

Sausalito; 415/332-8494

seatrek.com/camps

Singers Marin Summer Camp

Mill Valley; 415/383-3712

singersmarin.org

Slide Ranch Summer Camp

Muir Beach; 415/381-6155

slideranch.org

Soccer Kids

Various locations; 415/608-2608

sf.soccerkids.com

Stapleton School Musical Theatre Camp

San Anselmo; 415/454-5759

stapletonschool.org

Steve & Kate’s Camp

Kentfield, Mill Valley; 415/389-5437

steveandkatescamp.com

Strawberry Recreation District

Camp Strawberry

Mill Valley; 415/383-6494

Strawberry.marin.org

Studio 4 Art Summer Camp

Fairfax, Mill Valley, Novato; 415/596-5546

studio4art.net

Summer Odyssey Camp at Dominican

San Rafael; 415/457-4440

domincan.edu

Summer Rock Band Camps at Marin Music Center

Novato; 415/897-4131

marinmusic.com

Summer Spanish Immersion Classes

Mill Valley; 707/782-1084

colorsofspanish.org

Super Cool Summer School

Larkspur; 415/927-6746

larkspur.recdesk.com

SummerCrest Summer Camp

San Rafael; 415/457-6672

summercrest.org

Super Summer Adventure Camp

San Anselmo; 415/453-3181

supersummeradventurecamp.org

Tamalpais Tutoring Summer Workout

Kentfield; 415/457-7500

tamalpaistutoring.com

Tennis Nation Summer Camp

San Rafael; 415/457-5160

marintennisclub.com

The Cave Summer Gymnastic Camps

Corte Madera; 415/927-1630

admin.inthecave.com

The City of Novato Summer Camps

Novato; 415/899-8279

novato.org/government/summer-camps

The Culinary Dude’s Kids Cooking Camp

Tiburon; 415/242-4192

theculinarydude.com

The National Academy of Summer Camps

Mill Valley, Novato; 707/541-2365

nationalacademyofathletics.com

The Performing Arts Academy of Marin

Mill Valley; 415/380-0887

paamarin.com

The Ranch Summer Camps

Tiburon; 415/435-4355

theranchtoday.org

Tiburon Adventure Camp

Tiburon; 415/435-4366

btccc.org

TGA Premier Sports Golf Camps

Various locations; 415/599-9478

northbay.playtga.com

Totally Tennis Summer Camp

San Rafael; 415/456-5522

rafaelracquetclub.com

Tutu Ballet Camp

Larkspur; 415/419-5610

tutuschool.com

Twin Cities Children’s Center Summer Camps

Corte Madera; 415/924-6622

twincitieschildrenscenter.com

Unlimited Tennis Summer Camps

San Rafael; 415/302-7974

unlimitedtennis.com

VFX (Visual Effects) for Kids Summer Camp

Novato; 415/506-0282

vfx4kids.com

Vilda Nature Summer Camps

Fairfax; 415/747-4840

vildanature.org

WildCare Wildlife Camps

San Rafael; 415/456-7283

wildcarebayarea.org

Willow Tree Stables Summer Horse Camp

Novato; 415/897-8212

willowtreestables.com

YMCA Summer Camps Marin

Various locations; 415/446-2178

ymcasf.org/programs/summer-camp-marin